Правоохранители выявили более полусотни нелегалов-ливийцев

Правоохранители разоблачили многочисленные нарушения правил пребывания в Украине гражданами Ливии, проверяется вопрос о возможном функционировании канала незаконной миграции под видом «медицинского туризма».
«Правоохранители установили, что иностранцы прибывали в Украину с целью лечения. Многие из них оставались значительно дольше установленного срока, нередко до полугода. Некоторые „больные“ даже не появлялись в лечебных учреждениях», — сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Так, выявлено более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Кроме того, на днях в Киевской области оперативникам удалось разоблачить 13 иностранцев.
«Эти иностранные граждане привлечены к административной и по отношению к ним представителями миграционной службы принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения. К административной ответственности привлечены также руководители двух частных медицинских учреждений», — говорится в сообщении.
Проверяется вопрос о возможном функционировании канала незаконной миграции под видом «медицинского туризма».
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