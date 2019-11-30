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В Киеве налетчики ограбили отделение банка

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В Киеве налетчики ограбили отделение банка

Двое грабителей в ночь на субботу взорвали отделение Ощадбанка, расположенное в Днепровском районе Киева, завладели деньгами из банкомата и скрылись на автомобиле Volkswagen, полиция объявила план перехват, сообщает интернет портал «Вартови Еспресо».

«В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Взрывной волной обломки унесло метров за 20. От взрыва стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении потолок упал на пол. В результате взрыва обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу утром.

По информации «Вартови Еспресо», в Киеве введен план «Сирена»: разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

«По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а балоном с газом, с помощью которого ими был выведен из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно», — сказано в сообщении.

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На месте инцидента работают следователи и взрыво-техники.

Киев, ограбление
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