Кабмин уволил Зеркаль

Кабинет министров освободил Елену Зеркаль от должности заместителя министра иностранных дел.

Об этом сообщается на Правительственном портале по итогам заседания правительства 4 декабря.

«Правительство освободило от должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль Елену Владимировну», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 28 ноября написала заявление об увольнении из МИД по собственному желанию. Она заявила, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы.