Германия вышлет двух российских разведчиков в связи с убийством в Берлине

В Германии объявили персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, сообщается на сайте МИД Германии.
Такое решение министерство называет ответом Берлина на то, что российские власти, несмотря на запросы с немецкой стороны, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.
В Берлине отметили, что подобные меры прописаны в ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Согласно документу, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата, это лицо должны будут отозвать из представительства.
В МИД отметили, что 4 декабря расследование перешло к генпрокурору, поскольку есть свидетельства того, что преступление было «осуществлено или заказано органами Российской Федерации или Чеченской Республики».
Журнал Spiegel пишет, что объявленные персонами нон-грата дипломаты являются агентами российской разведки, они должны покинуть Германию в течение семи дней.
Напомним, что гражданина Грузии убили в Берлине 23 августа. По данным немецкой полиции, злоумышленник подъехал к нему на велосипеде и сделал несколько выстрелов, мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 49-летний россиянин. Издание Deutsche Welle писало, что погибший известен как Торнике К. или Зелимхан К.
В совместном расследовании Der Spiegel, The Insider и Bellingcat говорилось, что убитый — Зелимхан Хангошвили, участник второй чеченской войны. Его брат Зураб утверждал, что на Зелимхана совершали покушения и раньше.
В начале декабря источник The Wall Street Journal сообщил, что, по данным немецких следователей, подозреваемый в убийстве связан с российскими властями.
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