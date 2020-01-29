Зеркаль нашла себе новую работу

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», сообщила пресс-служба НАК.
«В „Нафтогазе“ в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности относительно захваченных Россией активов группы „Нафтогаз“ в АР Крым», — говорится в сообщении.
Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу «Украина против РФ», которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).
Имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе (Министерстве иностранных дел Украины и Министерстве юстиции Украины). Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по вопросам сравнительного анализа украинского законодательства.
В течение двух лет Зеркаль была вовлечена в работу украинской команды в переговорах о продолжении транзита российского газа в Европу после 2019 года.
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