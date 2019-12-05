Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией мира

В результате проведенного Saudi Aramco первичного публичного размещения акций (IPO), компания уже сумела привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Таким образом, нефтяная компания из Саудовской Аравии превзошла показатель, достигнутый Alibaba в 2014 году — тогда китайский ретейлер привлек на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) $25 млрд.

Результат в $25,6 подтверждает со ссылкой на свои источники и Reuters. Агентство отмечает, что Saudia Aramco сумела провести IPO по верхней границе назначенного ранее ценового коридора, продав акции по 32 риала ($8,53) за штуку. В результате рыночная цена Saudi Aramco составила $1,7 трлн, что сделало ее самой дорогой из публичных компаний мира.