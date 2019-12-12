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Самая дорогая компания в мире продолжает дорожать

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Самая дорогая компания в мире продолжает дорожать

Цена акции самой дорогой компании в мире — Saudi Aramco — на второй день торгов подскочила сразу на 10% к закрытию вчерашней торговой сессии — до 38,7 риала ($10,3) за бумагу, следует из данных торгов. Таким образом, стоимость компании на открытии биржевой сессии превышала $2 трлн — в эту сумму ее и оценивают саудовские власти.

Накануне, в первый день торгов, цена также сразу взлетела на 10% от объявленной — до 35,2 риала, и, поскольку биржа установила лимит колебаний в этом диапазоне, то на этой цене торговая сессия и закрылась.

По состоянию на утро сегодняшнего дня рост акций Aramco замедлился и составил уже 5,7% к закрытию — до 37,15 риала за штуку. Таким образом, стоимость Aramco колеблется около $1,97 трлн.

Капитализация самых дорогих до IPO Saudi Aramco компаний — Microsoft и Apple — составляет около $1 трлн (капитализация Apple на закрытии торгов 11 декабря достигла $1,19 трлн, Microsoft — $1,15 трлн).

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Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO (первичное публичное предложение акций), в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено 1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, в ходе сбора заявок вся компания была оценена в $1,7 трлн.

Saudi Aramco
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