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После переговоров «четверки» планируется отдельная встреча Зеленского с Путиным

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После переговоров «четверки» планируется отдельная встреча Зеленского с Путиным

Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организации саммита в Париже.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в „нормандском формате“ и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате «четверки».

На встречу четырех лидеров в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону — в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом РФ в двустороннем формате украинский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

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Так называемый нормандский формат переговоров («нормандская четверка») существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Последняя встреча «четверки» состоялась в октябре 2016 года.

Владимир Путин, нормандский формат, Владимир Зеленский
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