Зеленский и Путин поговорили с глазу на глаз менее 10 минут

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели встречу в формате «один на один». Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Проходит встреча один на один», — сообщили в пресс-службе.

По информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.

При этом, по данным СМИ, встреча с участием членов делегаций продолжалась около часа.

По крайней мере в части переговоров участвовали представители «Нафтогаза» (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).