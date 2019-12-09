Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Хорошо, доволен», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.

Отметим, что по информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.

При этом, по данным СМИ, встреча с участием членов делегаций длилась около часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители «Нафтогаза» (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров лидеры «нормандской четверки» встретятся за рабочим ужином. Ожидается, что затем участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.