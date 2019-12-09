Войти
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
позиция
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»
мирный процесс
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Bloomberg написал о рисках Зеленского перед саммитом в Париже

1024
Bloomberg написал о рисках Зеленского перед саммитом в Париже

Европейские дипломаты опасаются, что популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за экономических реформ в стране и его контактов с олигархом Игорем Коломойским, поэтому «окно для прекращения войны в Донбассе может закрыться». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже, которые должны пройти 9 декабря.

По словам французского источника агентства, на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией. Агентство напоминает, что Макрон и Меркель на прошлой неделе провели встречу в Лондоне, в ходе которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.

Сам Зеленский ранее заявлял, что опасается, что переговоры по Донбассу пройдут безрезультатно. «Я хочу вернуться со встречи в «нормандском формате» с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», — говорил он 6 декабря.

Как напоминает Bloomberg, накануне саммита Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и призвал их поддержать мирные инициативы Киева. Кроме того, в конце октября он посетил Донбасс, где поговорил с добровольцами, выступавшими против разведения сил в регионе.

Говоря о своих ожиданиях от саммита, Зеленский отмечал, что хочет добиться перемирия и обмена пленными. В Киеве пообещали, что на встречу он поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны.

В преддверии встречи оппозиционные украинские партии («Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука) призвали граждан выйти на майдан Незалежности 8 декабря и напомнить Зеленскому о своих требованиях, среди которых — не допускать компромиссов относительно евроатлантической интеграции и деоккупации Крыма. В этот день на площади перед зданием президентской администрации в Киеве собрались несколько тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки. Основное требование демонстрантов к Зеленскому — «не допустить сдачи национальных интересов Украины» на саммите.

Читайте также: Папа Римский молится за успех переговоров в Париже

Как ожидается, на полях саммита пройдет первая двусторонняя встреча Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что Путин поедет в Париж с «серьезным настроением» и намерением не допустить попытки «размыть» минские соглашения.

нормандский формат, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 декабря 2019
Воскресенье, 8 декабря 2019
Суббота, 7 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016