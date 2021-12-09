Макрон планирует поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что планирует контакты с главой украинского государства Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
«Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат („нормандский“ — Ред.) и политический процесс в целом», — сказал Макрон на пресс-конференции.
«Наша цель, европейцев, и США, наших партнёров, — это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе», — отметил он.
Макрон также отметил, что участие США в вопросе урегулирования на Донбассе не заменит существующий «нормандский» формат.
«Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата», — сказал Макрон.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что он до и после разговора с российским лидером Владимиром Путиным координировал действия с европейскими партнерами.
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