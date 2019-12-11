Генсек ООН приветствовал результаты встречи лидеров «Нормандской встречи»

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи лидеров «Нормандской встречи» и призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе, сообщила пресс служба ООН.

«Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, встреча лидеров «нормандской четверки», посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, прошла в понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже.