В Раду внесли законопроект о продлении «особого статуса» на год

На сайте Верховной Рады Украины появился проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“.
Авторами законопроекта указаны лидеры фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия и Александр Корниенко.
Проект закона зарегистрирован под номером 2569.
Текста законопроекта на сайте пока нет. Однако, по данным Капитала, речь идет о продлении „особого статуса“ на год.
Напомним, что ранее о намерении просто продлить действующий закон говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду — Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее „формулу Штайнмайера“, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — сказал он на брифинге в ночь на вторник в Париже, по завершении «нормандского саммита».
Зеленский указал, что если сейчас дождаться истечения срока данного закона, то «потом, если всё хорошо, мы будем снова новый закон голосовать, — это сложнее».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016