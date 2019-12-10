В Раду внесли законопроект о продлении «особого статуса» на год

На сайте Верховной Рады Украины появился проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“.

Авторами законопроекта указаны лидеры фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Проект закона зарегистрирован под номером 2569.

Текста законопроекта на сайте пока нет. Однако, по данным Капитала, речь идет о продлении „особого статуса“ на год.

Напомним, что ранее о намерении просто продлить действующий закон говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду — Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее „формулу Штайнмайера“, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — сказал он на брифинге в ночь на вторник в Париже, по завершении «нормандского саммита».

Зеленский указал, что если сейчас дождаться истечения срока данного закона, то «потом, если всё хорошо, мы будем снова новый закон голосовать, — это сложнее».