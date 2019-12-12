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Украинцы с начала года потратили онлайн 76 миллиардов

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Украинцы с начала года потратили онлайн 76 миллиардов

Товарооборот физических товаров и услуг, приобретенных в Украине онлайн в январе-ноябре 2019 года, составил 76 млрд грн — на 17% больше, чем в 2018-м.

Исследование проводила группа компаний EVO.

Увеличились и доходы от сопутствующих сервисов: доставки, рекламы, продвижения, оплаты через интернет. На доставке товаров, приобретенных онлайн, операторы заработали минимум 3,5 млрд грн. На онлайн-оплатах — около 1,9 млрд грн.

По оценкам Всеукраинской рекламной коалиции, выручка от рекламы товаров и услуг в соцсетях, на маркетплейсах и интернет-ресурсах игроков рынка достигает 16 млрд грн — на 37% больше, чем в 2018 году.

В среднем на маркетплейсах Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua — покупатели тратят от 200 до 1000 грн за раз. При этом за год средний чек снизился на 7-10%.

В то же время возросла стоимость доставки: в среднем покупатель платит за получение товара 5-15% стоимости товара. По мировым стандартам это дорого, поэтому темпы роста рынка онлайн-торговли несколько снизились по сравнению с прошлым годом.

При этом 70% покупателей приходят на Prom с мобильных. Около половины из них уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение.

Чаще всего в 2019 году онлайн украинцы покупали одежду и обувь, технику и электронику, товары повседневного спроса, косметику и парфюмерию.

В то же время, быстрее всего растет спрос на товары для дома, книги, товары для хобби и для автомобилей.

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В США 55% покупателей сразу ищут товар на Amazon, 65% — на eBay, минуя Google. Аналогичная тенденция и в Украине: доля прямого трафика на Prom — 27%, Rozetka — 35%, ОLX — 49%, AliExpress — 67%, а с начала 2019 она выросла в среднем на 8 процентных пунктов.

торговля, онлайн
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