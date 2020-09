Жизнь на карантине: как выжать максимум из онлайн-обучения

Когда разразился коронавирус, многим пришлось быстро адаптироваться к удаленной работе, и даже после пандемии многим придется выполнять хотя бы часть задач онлайн.

Спрос на более гибкие методы работы продолжает расти, и не зря — они облегчают жизнь работникам с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем, а также тем, кому нужно ухаживать за детьми. Некоторые утверждают, что такой подход повышает производительность. Вебинары и конференции позволяют продолжить профессиональное развитие, не покидая домашнего офиса.

Мир образования ничем в этом смысле не отличается: многие курсы теперь предоставляют студентам записи лекций для просмотра в свободное время, а некоторые ведущие мировые университеты предлагают магистерские онлайн-программы. Неделя первокурсников в этом году тоже, вероятно, во многих странах будет принципиально другой, поскольку многие студенты будут учиться полностью виртуально.

Но учиться онлайн не всегда легко. Как сохранять концентрацию, глядя на экран часами? Как управлять своей рабочей нагрузкой? Какой способ ведения конспектов лучше всего? Предлагаем вашему вниманию советы, которые помогут привыкнуть к онлайн-обучению.

Научитесь писать эффективные конспекты

Конспектирование лекций может показаться довольно простой задачей. Но одни стратегии срабатывают лучше других — и зная, какие именно, вы сможете делать заметки более эффективно.

В 2019 году команда из Кентского университета изучила, как часто студенты используют более оптимальные способы конспектирования. Например, рекомендуется записывать лекции ручкой на бумаге, потому что ноутбуки могут отвлекать как записывающего, так и сидящих рядом с ним. Кроме того, заметки в тетрадях бывают обычно более разнообразными, нежели просто дословная запись. Лучше запомнить информацию помогает ее систематизация и использование для проверки знаний, а не просто пассивная запись и перечитывание конспектов.

Исследователи обнаружили, что студенты не всегда использовали эти методы. А на онлайн-курсах только половина участников вообще вели конспекты. Команда отмечает, что это вызывает беспокойство — чтобы учиться должным образом, недостаточно просто пересматривать записи.

Задавайте себе вопросы еще до того, как начнете учиться

Если вы еще до лекции определитесь, что хотите из нее узнать, это поможет достичь задуманного, говорится в исследованиях Journal of Applied Research in Memory and Cognition. Студентам показывали информационное видео, а затем задавали вопросы о том, что они увидели. Части участников перед просмотром были заданы два «предварительных вопроса» о том, что им предстояло увидеть, и они справились с последующим тестом лучше, чем те, кто просто смотрел видео.

Исследователи считают, что этот метод особенно эффективен для видеообучения: чтобы найти ответы на эти предварительные вопросы, недостаточно просто бегло просмотреть видео, поэтому зрители, вероятно, будут более внимательными.

Поэтому подумайте о том, что вы хотите получить от видео-лекции или вебинара, прежде чем смотреть их. Это поможет вам запомнить больше информации.

Ставьте цели заранее

Предварительные вопросы работают в небольшом масштабе, а вопросы о широких целях — в более крупном.

Одно исследование показало, что студенты, как правило, не готовы к уровню самостоятельной работы, необходимому для онлайн-обучения. В онлайн-учебе гораздо меньше контроля и рутины, чем в традиционном варианте.

Поэтому исследователи предлагают студентам обдумать ряд факторов, прежде чем взяться за онлайн-курсы. Во-первых, подумайте о том, что вам нужно для обучения и какие ресурсы вы можете использовать. Затем подумайте, какие конкретные стратегии могут быть полезны лично вам.

Наконец, постарайтесь определить, каких результатов хотите достичь, и в конце курса оцените, насколько вам это удалось. Это поможет отточить технику обучения для будущих классов, курсов или модулей.

Работайте над концентрацией

Смотреть в экран целый день может быть утомительно. После нескольких часов в Zoom трудно сохранять концентрацию. Поэтому найдите способ поддерживать внимание. Есть немало исследований, подсказывающих идеи. В одном из них утверждается, что рабочий стол, размещенный на беговой дорожке, улучшает память и концентрацию, в другом то же самое говорится о рисовании. А вот если вы любитель спиннера, то готовьтесь к разочарованию: исследование 2019 года показало, что они мешают обучению.

Общайтесь

В отличие от традиционных методов, онлайн-обучение предполагает уединение: вы находитесь дома одни и редко общаетесь с однокурсниками. Поэтому дискуссии друг с другом не только улучшают социальную жизнь, но и помогают не сбиться с пути обучения.

Одно исследование показало, что обсуждение материалов курса с другими студентами на онлайн-форумах улучшает результаты: самые активные участники учебных форумов чаще получали более высокие итоговые оценки. Отчасти это связано с мотивацией и усилиями — студенты, которые прилежно учатся и разбирают материал, с таким же рвением общаются с сокурсниками. Но активное обучение тоже не помешает.

Начинайте позже, если вам так удобно

В каком-то смысле онлайн-обучение идеально подходит для сов: вам не нужно ничего делать, кроме как встать с постели и включить компьютер, чтобы прослушать эту дурацкую лекцию в 9 утра. А если проспите, то всегда сможете посмотреть ее позже.

И согласно одному исследованию 2017 года, более позднее начало многим идет на пользу: студенты, которые начинали и заканчивали позже, работая с 11:00 до 21:30, демонстрировали более высокие результаты в обучении. Исследователи предположили, что людям с разными режимами сна подойдут асинхронные онлайн-классы — вы можете учиться, когда бы ни просыпались.

Ставьте границы

Смартфоны во многом упростили людям работу, но также добавили стресса, бомбардируя нас уведомлениями даже в нерабочее время. Это стало настолько острой проблемой, что французское правительство предоставило работникам «право отключаться» от переписки с коллегами или начальством в нерабочее время. Это может быть еще труднее, если вы работаете или учитесь из дома.

Исследование Университета Иллинойса, опубликованное в этом году, также подчеркивает стресс от постоянной «включенности». Изучив группу учителей, команда обнаружила, что участники, лучше выстраивавшие свои границы — например, отключавшие оповещения электронной почты на смартфонах, — меньше подвергались вторжениям со стороны работы. Установка таких границ поможет вам сконцентрироваться, когда вы работаете или учитесь онлайн.

Высыпайтесь

Достаточное количество сна очень полезно с когнитивной точки зрения. Например, сон между учебными занятиями помогает быстрее запоминать и дольше сохранять знания. Так что запасайтесь травяными чаями до начала семестра.

Даже мысль о том, что вы хорошо выспались, может действовать как эффективное плацебо, независимо от того, сколько вы на самом деле спали и насколько качественным был сон. А если вы не можете заснуть? Не переживайте. Некоторые исследования показывают, что бессонница не обязательно воздействует разрушительно, и то, как мы думаем о сне, почти так же важно, как и то, сколько мы реально спим.

Найдите свои собственные стратегии

Следование советам — это хорошо, но, возможно, будет лучше найти свои собственные стратегии, когда речь идет о продуктивности. В недавнем исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, рассматривалось влияние поведения на онлайн-обучение, и было обнаружено, что универсальные стратегии в среднем не так уж полезны для студентов.

Вместо этого, считают ученые, студентам и преподавателям нужно осознать свои конкретные потребности и контекст, в котором они работают. Если у учащегося есть постоянные проблемы с подключением к интернету, ему не нужны советы по самоконтролю, а вот тем, кому трудно просыпаться по утрам — еще как нужны. Поэтому работа над персонализированными стратегиями может принести больше всего пользы в долгосрочной перспективе.

