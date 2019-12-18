В Украине изменили закон о высшем образовании: ответственность за плагиат и другие новации

Измерение эффективности работы ректоров, отмена лицензирования для почти 100 специальностей, ответственность за академическую недоброчестность. Эти и другие изменения внедряет законопроект об изменениях в сфере высшего образования, который 18 декабря поддержал 321 депутат Верховной Рады во втором чтении.

Закон вносит точечные изменения сразу в нескольких важных направлениях, объясняют в Министерстве образования и науки.

Так, со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, подпишут контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.

Формированием KPI заниматься МОН на базе программ кандидатов, котоыре те подавать в пакетах документов на конкурс.

Цели в программах руководителей вузов станут индикаторами эффективности, а невыполнение программ — основанием для расторжения контракта.

Лицензирование будет происходить в режиме онлайн через электронные базы.

Это сделает процесс прозрачным и поможет избежать ряда бюрократических процедур, утверждают в МОН.

Лицензирование отменят для почти 100 специальностей. Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальности для «регулируемых профессий».

«Регулируемые профессии» — это специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Некоторые изменения произойдут и в структуре вузов.

Обособленные структурные подразделения нельзя будет создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Теперь не будет понятия «диплом государственного образца». Вместо него МОН предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом.

Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАОКВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.

За несоблюдение академической доброчестности студенты будут нести больше ответственности. Выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Закон предусматривает применение технологий ВНО для измерения результатов обучения, полученных на первом (бакалаврском) уровне, и их использование для приема на последующие уровни, а также для аттестации соискателей высшего образования.

Среди других новшеств — заключение договора с поступающими, которых зачисляют как на контракт, так и на бюджет.

Предметом этих договоров будет не плата за обучение, а именно права и обязанности студентов и высших учебных заведений.

Кроме того, во время вступительной кампании заведения смогут вводить распространенный в западных странах инструмент отбора — мотивационные письма. Они станут одним из механизмов, по которым наиболее мотивированные абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Для того, чтобы избежать злоупотреблений, максимальный вес дополнительного балла по мотивационному письму в тех заведениях, которые его введут, будет составлять 1% от конкурсного балла. Также прием мотивационных писем и их оценка будет проводится перед началом сессии прохождения ВНО, то есть до того, как поступающие узнают свои баллы на ВНО.