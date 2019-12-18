Войти
Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки
инициатива
Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки
Новый оператор ГТС должен начать работу в январе
энергетика
Новый оператор ГТС должен начать работу в январе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине изменили закон о высшем образовании: ответственность за плагиат и другие новации

250
В Украине изменили закон о высшем образовании: ответственность за плагиат и другие новации

Измерение эффективности работы ректоров, отмена лицензирования для почти 100 специальностей, ответственность за академическую недоброчестность. Эти и другие изменения внедряет законопроект об изменениях в сфере высшего образования, который 18 декабря поддержал 321 депутат Верховной Рады во втором чтении.

Закон вносит точечные изменения сразу в нескольких важных направлениях, объясняют в Министерстве образования и науки.

Так, со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, подпишут контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.

Формированием KPI заниматься МОН на базе программ кандидатов, котоыре те подавать в пакетах документов на конкурс.

Цели в программах руководителей вузов станут индикаторами эффективности, а невыполнение программ — основанием для расторжения контракта.

Лицензирование будет происходить в режиме онлайн через электронные базы.

Это сделает процесс прозрачным и поможет избежать ряда бюрократических процедур, утверждают в МОН.

Лицензирование отменят для почти 100 специальностей. Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальности для «регулируемых профессий».

«Регулируемые профессии» — это специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное. Требования к образовательной деятельности по подготовке специалистов по специальностям усиливаются.

Некоторые изменения произойдут и в структуре вузов.

Обособленные структурные подразделения нельзя будет создавать в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а те, которые сейчас работают, должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Теперь не будет понятия «диплом государственного образца». Вместо него МОН предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом.

Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАОКВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.

За несоблюдение академической доброчестности студенты будут нести больше ответственности. Выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Закон предусматривает применение технологий ВНО для измерения результатов обучения, полученных на первом (бакалаврском) уровне, и их использование для приема на последующие уровни, а также для аттестации соискателей высшего образования.

Среди других новшеств — заключение договора с поступающими, которых зачисляют как на контракт, так и на бюджет.

Предметом этих договоров будет не плата за обучение, а именно права и обязанности студентов и высших учебных заведений.

Читайте также: Подделками оказались 5 из 8 исследованных торговых марок сливочного масла

Кроме того, во время вступительной кампании заведения смогут вводить распространенный в западных странах инструмент отбора — мотивационные письма. Они станут одним из механизмов, по которым наиболее мотивированные абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Для того, чтобы избежать злоупотреблений, максимальный вес дополнительного балла по мотивационному письму в тех заведениях, которые его введут, будет составлять 1% от конкурсного балла. Также прием мотивационных писем и их оценка будет проводится перед началом сессии прохождения ВНО, то есть до того, как поступающие узнают свои баллы на ВНО.

высшее образование, ВУЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 декабря 2019
Вторник, 17 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016