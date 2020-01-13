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Зеленский подписал закон о реформе высшего образования

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Зеленский подписал закон о реформе высшего образования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» № 392-IX, принятый Верховной Радой 18 декабря 2019 года.

Как сообщается на сайте главы государства в понедельник, документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций.

«Закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также повышению прозрачности, добропорядочности, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат. Предусмотрено также создание предпосылок для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания», — говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, соответствующий законопроект № 2299 Рада поддержала 321 голосом.

Как отметил глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, законопроект урегулирует те проблемы, которые ранее не решались, такие как качество образования, наличие коррупционных рисков при получении высшего образования.

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Законопроект регулирует такие сферы как лицензирование образовательной деятельности, вступление для получения высшего образования.

Законопроект также вводит понятие «мотивационный лист» абитуриента, за который при поступлении в вузы начисляют дополнительные баллы.

высшее образование, Владимир Зеленский, ВУЗ
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