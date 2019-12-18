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Подделками оказались 5 из 8 исследованных торговых марок сливочного масла

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Подделками оказались 5 из 8 исследованных торговых марок сливочного масла

Фальсификатом оказались пять из восьми торговых марок сливочного масла, исследованных научно-исследовательским центром независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ», сообщила руководитель отдела тестирований центра Нина Кильдий на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.

«У нас в исследовании было восемь марок. Масло — это продукт, который сильно фальсифицируется, потому что среди молочных продуктов содержание жира в нем наибольшее. Их восьми торговых марок сливочного масла, которые мы проверили, только три оказались настоящим маслом, так как не содержали посторонних жиров и соответствовали своему наименованию и требованию госстандарта», — сказала она.

По словам Кильдий, в частности, не содержало в составе ничего, кроме молочного жира, мало торговых марок «Ферма», «Яготынское» и «Люстдорф».

«Фальсификатами оказались пять образцов — „Богодухивский масломолзавод“, „Вершкова Долина“, „Мальва“, продукция Староконстантиновского молочного завода и Рихальского завода сухого молока... В данном случае среди фальсификата были образцы, которые стоили не дешевле масла», — отметила она.

Согласно исследованию центра, указанные марки оказались подделкой, так как имели в составе посторонние примеси немолочных жиров, «которых в масле быть категорически не должно».

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Кроме того, в двух образцах фальсифицированного масла содержание трансжиров было достаточно высоким, чего не должно быть в масле, являющемся натуральным продуктом.

«Мы видим, что когда фальсифицируют масло, его фальсифицируют низкокачественными заменителями молочного жира», — заметила Кильдий.

Центр экспертиз «ТЕСТ» также провел исследование растительно-сливочных смесей и спредов. Согласно ему, из семи продуктов четыре соответствовали своему наименованию и не превысили допустимую норму содержания трансжиров. Это марки «1», «Вигода», «Тульчинка», «Полтавское», в которых содержание молочного жира соответствовало заявленным цифрам.

«Два продукта не соответствовали содержанию трансжиров, количество веществ было выше нормы — это марка „Народный продукт“ и ARO. Норма по содержанию трансжиров для спреда и маргарина в Украине составляет не более 8%. В „Народном продукте“ было 8,9%, в ARO — 8,4%. Еще один продукт из этой категории, спред „Две коривки“, не соответствовал понятию спред, так как в нем было занижено содержание молочного жира», — отметила руководитель отдела тестирований.

АПК, сливочное масло
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