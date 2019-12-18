Пашинского выпустили из СИЗО

Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
Такое решение принял Киевский апелляционный суд, который изменил предыдущую меру пресечения Пашинскому в виде ареста.
Решение суд вынес на заседании в среду, удовлетворив ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура.
В частности, Пашинскому запретили покидать дом в селе Хотов Васильковского района Киевской области.
Кроме того, на него были возложены обязательства до 3 февраля 2020 не общаться с потерпевшим и свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт, носить электронное средство контроля (электронный браслет) и прибывать по первому требованию.
Отмечается, что суд постановил немедленно доставить Пашинского из зала заседания суда домой по указанному в постановлении адресу.
Напомним, вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу гражданину, с которым у него возник словесный конфликт.
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