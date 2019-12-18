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Луценко отпраздновал 55-летие с прокурорами в пафосном ресторане

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Луценко отпраздновал 55-летие с прокурорами в пафосном ресторане

Бывший генпрокурор Юрий Луценко праздновал свое 55-летие в итальянском ресторане с работниками прокуратуры.

Об этом сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях».

«Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)», — сообщают журнаилисты.

Отмечается, что данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину. Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на «Укрзализныце», которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

А также бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

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Отмечается, что гостей было значительно больше, но часть из них журналисты пока не узнали.

Напомним, что летом генеральный прокурор Юрий Луценко провел отпуск во Франции, а не недавно посетил Китай.

Юрий Луценко
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