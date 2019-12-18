Аркадия Бабченко выдворили из Израиля

Журналист Аркадий Бабченко сообщил, что Израиль отказал ему в виде на жительство и принял решение о выдворении.

«Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля», — написал журналист в Фейсбук.

Он добавил, что власти Израиля запретили ему работать и пригрозили депортацией.

В ноябре в СМИ появилась информация об отъезде Бабченко из Украины. Через несколько дней журналист признался, что покинул страну из-за политических убеждений, но добавил, что может вернуться.