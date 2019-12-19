Кучма констатировал отсутствие прогресса в переговорах по обмену пленными

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске не удалось договориться об обмене всех на всех, но в четверг он уже разговаривал по этому поводу с представителем России Борисом Грызловым и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Заявление Кучмы опубликовала пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер в Facebook.
«Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц.
Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения — переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым.
Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли удастся — неизвестно», — отмечается там.
Кроме того, 19 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Алексей Резников заверил, что переговоры об обмене до Нового года продолжатся и нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.
Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не договорились об обмене пленными по формуле «всех на всех».
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