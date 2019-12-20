Коломойский возглавил набсовет телеканала «1+1»

Бизнесмен Игорь Коломойский как главный акционер группы «1+1 медиа» возглавит наблюдательный совет телеканала «1+1», сообщила пресс-служба телеканала в четверг.

«Сегодня, 19 декабря 2019 года, «1+1 медиа» сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой. ... Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО «ТРК „Студия 1 +1“, — сказано в сообщении.

Кроме того, новым главой правления „1+1 медиа“ и генеральным директором назначена Ярослава Пахольчук.

Отмечается, что нардеп Александр Ткаченко (фракция Слуга народа») остается почетным президентом «1 + 1 медиа».

Медиахолдинг «1+1 медиа», контролирует телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International» и «Униан-ТВ» и «Бигуди» а также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика». Холдинг также имеет собственный производственный департамент, в него входят VOD-платформа «1+1 video» и Высшая школа Media & Production. Основным владельцем группы является Игорь Коломойский.