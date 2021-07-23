«Зрители привыкли»: «1+1» будет и дальше показывать фильмы на русском языке

Медиаруппа «1+1 media» приняла решение транслировать фильмы и сериалы в эфире на языке оригинала, а на украинский будет переходить постепенно, сообщается на сайте группы.

В «1+1 media» сообщили, что приняли решение исходя из полученных толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и руководствуясь действующим законодательством, а именно законом Украины «О телевидении и радиовещании», «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», «О кинематографии», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. „1+1 media“ выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. А особенно, когда речь идет о таком важном вопросе как язык», — подчеркнули в медиагруппе.

В «1+1 media» также отметили, что в настоящее время наблюдают определенный раскол общества по языковому принципу, что считают категорически недопустимым.

«Со своей стороны, заверяем, что, как и раньше, продолжим инвестировать в качественный дубляж и контент на украинском языке и побуждать зрителя смотреть на украинском», — добавили в медиагруппе.

Ранее, 19 июля, телеканал «1+1» начал транслировать сериал «Сваты» с украинским дубляжем. Однако зрители в соцсетях начали выражать недовольство этим дубляжом. 22 июля «Сваты» снова начали показывать на русском.

До этого Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО «ТРК «Студия 1+1» за нарушение требований украинского языкового законодательства во время трансляции телесериала «Кухня». К лицензиату была применена штрафная санкция в размере 75 тыс. грн, что составляет 5% суммы лицензионного сбора телеканала «1+1».