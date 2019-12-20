В обращении появились 5-гривневые монеты

20 декабря Национальный банк выпустил в оборот монету номиналом 5 гривен.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий.
Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2—гривневой. Ее вес — 5,2 грамма.
Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.
«Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет — при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом», — уточнили в НБУ.
Также с 20 декабря 2019 года введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен.
А с 25 февраля 2020 года в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен, с середины следующего года в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривен.
Напомним, что 27 апреля 2018 года в наличном обороте появились новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.
Учитывая продолжительность жизни монет (около 20-25 лет), замена банкнот монетами позволят государству сэкономить около 1 млрд гривен. Продолжительность жизни бумажных денег — 1-2 года.
С 1 октября 2019 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством.
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