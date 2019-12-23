Лавров рассказал о признании российского статуса Крыма «серьезными людьми»

Авторитетные западные политики уже давно поняли, что Крым является частью России, несмотря на множество попыток использовать эту тему для «сдерживания страны». Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, передают российские СМИ.

«Не понимать, что Крым — это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории, — сказал он. — Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли».

Отметим, что международное сообщество не признает аннексию Крыма.