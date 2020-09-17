В РФ уверяют, что администрация Обамы признавала Крым российским, но просила провести второй референдум

США якобы признавали, что народ Крыма хотел вернуться в Россию, но просили провести на полуострове второй референдум, чтобы «соблюсти приличия». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Как заявил Лавров, в апреле 2014 года в Женеве, уже после «референдума» в Крыму, по итогам переговоров с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, главой европейской дипломатии Кэтрин Эштон и главой МИД Украины Андреем Дещицой было одобрено заявление, в котором Москва, Вашингтон и Брюссель приветствовали обязательства Киева осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины.

«Потом эту бумагу „забыли“ американцы, Евросоюз и уж тем более Украина, — рассказал он. — Тогда на этой встрече Джон Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Попросил переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, организовать еще один референдум, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, сказал, что поддержат их направление туда. Результат будет таким же, но мы как бы соблюдем приличие», — заявил российский министр.

«Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?» — добавил Лавров.

Как считает глава МИД РФ, многие европейские политические деятели присутствовали на референдуме в Крыму в своем личном качестве, поскольку ОБСЕ и другие международные структуры находятся под контролем Запада. «Если бы мы даже к ним обратились, эта процедура согласования наблюдения никогда бы не закончилась», — подчеркнул он.