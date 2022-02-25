Путин и Лавров внесены в санкционный список ЕС

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров внесены в список лиц, которые попали под санкции Европейского Союза, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Президент Путин и министр иностранных дел Лавров — в списке санкций... Единственные лидеры в мире, которые попали под санкции ЕС — это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси, и сейчас Путин — из России», — сказал Боррель на пресс-конференции по результатам заседания совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в пятницу.
Он добавил, что под санкции также попали остальные члены российской Думы, которые поддерживают агрессию России, а также члены российского Совета безопасности. Боррель указал, что это «важный шаг».
Боррель указал, что ЕС также принял предложение о введении санкций против «всех, кто значительно предоставляет экономическую поддержку, всех, кто имеет значительную экономическую роль и поддержку режима».
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