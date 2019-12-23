В РФ уверяют, что тариф на транзит газа через Украину будет «гуманным»

Величина платы «Газпрома» за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились», — сказал Медведев, которого цитирует «Интерфакс».
«Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились», — отметил он.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для «Газпрома» за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет.
«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы „Газпрома“ за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет», — сказал Козак.
«Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски „Нафтогаза Украины“ — или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа», — отметил вице-премьер.
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