«Северный поток-2» готов на 93,5%, осталось уложить 160 км труб

До завершения газопровода «Северный поток-2» строителям осталось проложить 160 км труб. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, Йенс Мюллер, передает ТАСС.
По его словам, проложено свыше 2300 км газопровода из 2460 км. Таким образом, по его словам, сейчас трубопровод готов на 93,5%.
Компании — участники проекта продолжат работу по скорейшему запуску газопровода, добавил он.
Отметим, что швейцарская компания Allseas, трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», из-за санкций США вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.
В Allseas отказались оценить, на какое время может затянуться реализация «Северного потока-2».
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