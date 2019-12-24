Джулиани заявил, что за назначением послов США в Украине стоял Сорос

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине.

Об этом Джулиани заявил в интервью журналу New York после возвращения из поездки в Украину.

«Все четыре послы там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР», — сказал Джулиани.

По его словам, Сорос «контролировал» экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что посол США в Украине Мари Йованович была «препятствием» для него, чтобы получить компромат на соперника Трампа Джо Байдена, и поэтому считал своей задачей устранить ее с должности.

В начале этого месяца адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани совершил поездку в Венгрию и Украину, где провел несколько встреч с рядом бывших украинских чиновников, в том числе с Юрием Луценко. В этой связи он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Сам же Джулиани сейчас является фигурантом рассматриваемого дела прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, он — одна из ключевых фигур расследования по импичменту президента США — его называют куратором неофициального канала влияния Трампа на украинском направлении.