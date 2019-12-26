АМКУ требует от украинских виноделов не рисовать на бутылках грузинскую символику

Антимонопольный комитет требует прекратить введение в заблуждение потребителей путем распространения недостоверной информации о происхождении и свойств товаров и услуг — в частности, производителей вина.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Комитете отметили, что некоторые украинские виноделы начали обозначать свою продукцию способом, который указывает на происхождение вина якобы из Грузии.

В частности, так поступили АО «Коблево» из Николаевщины, СП «Аквавинтекс» и ЧАО «Одессавинпром» с Одесской области.

«Компании оформляют бутылки этикетками с элементами грузинского флага, надписями буквами грузинского алфавита, изображением карты Республики Грузия, мужчины в грузинском национальном костюме и тому подобное.

Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Наконец, именно эти элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация о украинском производителе напитка — маленькими буквами», — говорится в сообщении.

АМКУ рекомендовал виноделам «принять меры по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут свидетельствовать и быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка».

О результатах рассмотрения производители должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок.