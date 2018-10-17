АМКУ оштрафовал винзавод за имитацию этикетки Martini

Антимонопольный комитет оштрафовал винный завод «Нива» на 796 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Уточняется, что предприятие использовало для вермута Fratelli Bianko упаковку, похожую на упаковку вермута Martini Bianсo, который производит винокуренный завод Martini&Rossi (Италия).

«Оштрафовано научно-производственное предприятие „НИВА“ на 795 574 гривен за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины „О защите от недобросовестной конкуренции“ посредством использования оформления упаковки (бутылки и этикетки) вермута „FRATELLI BIANKO“, которое является схожим с оформлением упаковкой (бутылки и этикетки) вермута Martini Bianсo», — заявили в АМКУ.

Кроме того, «Нива» оштрафована еще на 794,72 тыс грн за распространение информации, вводящей в заблуждение (ст. 15-1 закона «О защите от недобросовестной конкуренции»).

Согласно данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основным видом деятельности предприятия является производство виноградных вин. Директором и конечным бенефициаром указана Светлана Саламаха.

Таировский винзавод «Нива» с 1991 года выпускает продукцию под популярными торговыми марками «Таирово», «Одеський степ», «Грантвин» и Salute, а также экспортирует ее за рубеж.