Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя обязанности, связанные с королевской семьей

Принц Гарри и его супруга герцогиня Меган Маркл откажутся от основных обязанностей, связанных с королевской семьей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом они сообщили в Instagram.
«После многих месяцев раздумий и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать ее Величество королеву... Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями», — говорится в заявлении.
Как отмечается, этот «географический баланс» позволит принцу Гарри и Меган Маркл вырастить сына с уважением к королевской традиции, в которой он родился, и в то же время расширит личное пространство их семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда.
В Букингемском дворце сообщили, что окончательное решение по поводу планов принца Гарри и его жены Меган Маркл пока еще не принято.
«Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекской только начались. Их решение понесет за собой сложные проблемы, обработка которых займет время», — говорится в заявлении, которое цитирует ВВС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016