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Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя обязанности, связанные с королевской семьей

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Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя обязанности, связанные с королевской семьей

Принц Гарри и его супруга герцогиня Меган Маркл откажутся от основных обязанностей, связанных с королевской семьей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом они сообщили в Instagram.

«После многих месяцев раздумий и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать ее Величество королеву... Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, этот «географический баланс» позволит принцу Гарри и Меган Маркл вырастить сына с уважением к королевской традиции, в которой он родился, и в то же время расширит личное пространство их семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда.

В Букингемском дворце сообщили, что окончательное решение по поводу планов принца Гарри и его жены Меган Маркл пока еще не принято.

«Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекской только начались. Их решение понесет за собой сложные проблемы, обработка которых займет время», — говорится в заявлении, которое цитирует ВВС.

принц Гарри, полномочия, Меган Маркл
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