Принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу Netflix

Британский принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл станут героями реалити-шоу, над которым работает сервис потокового вещания Netflix. Об этом со ссылкой на источники сообщила в понедельник газета The Sun.

В начале месяца стало известно о том, что Netflix заключил с парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в $150 млн. Как сообщает издание, один из документальных фильмов, рассказывающий о природоохранных и благотворительных проектах герцога и герцогини Сассекских, будет снят в формате реалити-шоу. Однако пока не известно, разрешат ли супруги съемочной группе работать на территории своего дома в Санта-Барбаре в Калифорнии.

«Все будет сделано со вкусом. Они хотят, чтобы люди взглянули на их жизнь, — заявил источник The Sun. — Документальный сериал по большей части будет посвящен их занятию филантропией, а не тому, что происходит у них дома за закрытыми дверями. Однако это все равно будет потрясающей возможностью лучше понять их, а Меган надеется, что зрители узнают, какая она на самом деле».

В Netflix не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Представители американского сервиса отметили лишь, что супруги уже работают над несколькими проектами, включая «инновационный сериал о природе» и мультсериал, персонажи которого должны стать вдохновляющим примером для девочек.

Британские СМИ уже начали критиковать принца Гарри и его жену за решение сняться в реалити-шоу после многочисленных заявлений о том, как много для них значит неприкосновенность частной жизни. Повышенный интерес таблоидов к супругам, которые судятся с несколькими британскими газетами, мог стать одной из причин их переезда в США. Опрошенные The Sun эксперты считают, что появление Гарри и Меган на экране в качестве героев подобного шоу может быть расценено как лицемерный поступок, и их решение будет сложно принять другим членам британской королевской семьи.