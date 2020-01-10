В Киеве закрыли две центральные станции метро из-за минирования

В Киеве станцию метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» закрыли на вход и выход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.