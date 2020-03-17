Стало известно, когда прекратит работу метро Киева

КП «Киевский метрополитен» с 23:00 17 марта временно прекращает перевозку пассажиров, в то же время наземный пассажирский транспорт, дублирующий линии метро, продолжит работать в штатном режиме, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно, до 3 апреля», — сообщил Кличко в видеообращении на странице в Facebook.

Мэр Киева добавил, что в то же время наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

«Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих — пользоваться средствами индивидуальной защиты», — добавил Кличко.