Кличко не смог сказать, когда в Киеве откроют метро

Мэр Киева Виталий Кличко не знает откроют ли столичный метрополитен 3 апреля, потому что если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать и в дальнейшем.

Об этом он сообщил на брифинге 25 марта.

«Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно — до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и дальше — ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу» — сказал он.

Кличко напомнил, что метро не работает не только в Киеве, но и во всех городах Украины.