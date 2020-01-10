Станцию метро «Майдан Незалежности» открыли, взрывчатку не нашли

Станцию киевского метро «Майдан Незалежности» открыли для пассажиров после проверки сообщения о заминировании.

Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

«Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу около 16 часов станция «Майдан Независимости» и пересадка на «Хрещатик» были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о заминировании.