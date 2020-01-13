«Нафтогаз» купит белорусский бензин и дизель для украинского рынка

НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК).
Решения НАКа о согласовании этих контрактов обнародованы на сайте «Укртранснафты», передает enkorr.com
Речь идет о двух контрактах между ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и «БНК-Украина»: на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.
Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки, по расчетам enkorr, может составить примерно 125 тыс. т ДТ и 30 тыс. т бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).
В «Нафтогазе» подтвердили планы подписать терм-контракты с «БНК-Украина», отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.
Напомним, «Нафтогаз» начал импорт ДТ из Беларуси в августе 2019 г., закупив около 30 тыс. т в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода «ПрикарпатЗападтранс». Импорт бензина будет осуществляться впервые.
«Нафтогаз Ойл Трейдинг» был создан в октябре 2019 г. для трейдинга импортными нефтепродуктами и ресурсом, производимым Шебелинским заводом. В планах — выйти на ежегодный объем реализации 1,5 млн т нефтепродуктов в год.
В начале 2019 г. НАК «Нафтогаз Украины» разделил операционные бизнесы на дивизионы. Дивизион «Нефть» был создан на базе «Укртранснафты», в его состав вошли Шебелинский ГПЗ вместе с отделом реализации нефтепродуктов УГД, сеть АГНКС «Укравтогаза» и транспортная компания «Укрспецтрансгаз». Ключевым направлением деятельности дивизиона должен стать трейдинг.
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