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Набсовет «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании

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Набсовет «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании

Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании, сообщается на сайте НЭК.

«Согласно предложению Министерства финансов Украины, уставу НЭК «Укрэнерго» и решению наблюдательного совета от 6 декабря 2019 года, объявляется отбор кандидатур на должность главы правления НЭК «Укрэнерго», — отмечается в сообщении.

Прием заявок и базового пакета документов осуществляет компания Amrop Ukraine до 18:00 27 января. Претенденты должны подать заявление на имя главы комитета по вопросам назначений и вознаграждений набсовета компании Оливье Апперта, биографическую справку и/или резюме, декларацию об отсутствии конфликта интересов с компанией, а также согласие на обработку персональных данных.

На сайте «Укрэнерго» также обнародован полный перечень документов, необходимых для прохождения следующего этапа — собеседования с членами набсовета. Соответствующий пакет документов принимается с 28 января по 14 февраля.

Среди требований к претендентам: безупречная деловая репутация, опыт работы на украинском или восточноевропейском рынках в переходной период, опыт работы на руководящих должностях высшего звена в организациях/учреждениях или министерствах во время проектов трансформаций, вызванных рыночными изменениями.

«Укрэнерго» объединяет восемь региональных электроэнергетических систем — Днепровскую, Донбасскую, Западную, Крымскую, Южную, Юго-Западную, Северную и Центральную.

«Укрэнерго» эксплуатирует магистральные и межгосударственные линии электропередачи, а также осуществляет централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, которое находится в подчинении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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В настоящее время врио главы правления «Укрэнерго» является Всеволод Ковальчук.

Как сообщалось, на пресс-конференции 2 декабря 2019 года министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго», и обновлению их наблюдательных советов.

Укрэнерго
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