В Британии нашли людей, которые с 2014 года подкидывали деньги жителям деревни

Полиция графства Дарем установила тайных благотворителей, которые в британской деревне Блэкхолл-Колльери с 2014 года оставляли на видных местах крупные суммы денег. Об этом сообщает The Guardian.
За это время местные жители нашли как минимум 12 пачек с деньгами, в которых были купюры по £20. Обычно сумма составляла £2 тыс. Жители деревни относили свои находки в полицейский участок. Всего они передали в правоохранительные органы £26 тыс.
Полицейские опросили сотрудников местного банка и почтового отделения, а также сняли с банкнот отпечатки пальцев, однако не смогли вычислить тех, кто оставлял деньги. В ноябре 2019 года эта история получила огласку.
В результате в понедельник двое благотворителей связались с полицией и объяснили свои мотивы. Они рассказали, что некоторое время назад у них появились деньги и они захотели ими поделиться. Они всегда оставляли на виду, в частности, на тротуарах. Иногда они ждали неподалеку, чтобы убедиться, что деньги найдут и заберут.
Благотворители захотели остаться анонимными. Одна из них рассказала, что однажды ей помог местный житель и она захотела «отблагодарить за доброту».
Детектив Джон Форстер уточнил, что эти люди не родственники. Предположительно, изначально они действовали поодиночке, а затем объединились.
В полиции уточнили, что все деньги возвращали тем, кто их нашел.
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как бы я хотел жить в той аглицкой деревне! да не из-за халявных денег, а из-за таких односельчан