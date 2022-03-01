Британским военным запретили самовольно ехать в Украину

Британских военных предупредят, что им запрещено самовольно отправляться воевать в Украину. С данным предостережением, которое солдаты должны получить в ежедневной рассылке 1 марта, выступило Минобороны Великобритании, сообщает The Telegraph.

«Недавно в СМИ проходили сообщения о том, что иностранцев приглашают на Украину помогать воевать против России. Разъясняем ситуацию. Вам, как военнослужащим британской армии, не разрешается ехать в Украину, поддерживая идущий конфликт против России в любой форме, независимо от того, находитесь вы в отпуске или нет», — сказано в обращении замначальника Генштаба ВС Соединенного Королевства, генерал-лейтенанта Криса Тикелла.

По данным издания, в Минобороны считают, что в случае появления информации о том, что в Украине воюют британские солдаты, может привести к серьезному обострению конфликта, что в свою очередь приведет к «жесткому ответу» Москвы.