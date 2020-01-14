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The Guardian: над Украиной нависла темная туча

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The Guardian: над Украиной нависла темная туча

По словам представителей службы безопасности в Киеве, украинским специалистам понадобилось всего несколько часов на изучение места крушения рейса 752 в окрестностях Тегерана, чтобы подтвердить очевидное: самолет «Украинских авиалиний» был сбит ракетой.

В Украине новость об этой трагедии вызвала шок и чувство дежавю. Во-первых, появились неизбежные сравнения с рейсом МН17, сбитом пять лет назад на востоке Украины российской ракетой. Но наряду с этим возникло обескураживающее чувство смятения из-за того, что страна снова оказалась втянутой в конфликт, к которому не имеет никакого отношения.

«Кажется, что над Украиной нависла темная туча, — сказала Алина Полякова из Института Брукингса. — Она ведет войну против России, и она стала составной частью политической войны в США. Эта трагедия вновь поставила Украину в центр конфликта, к которому она не имеет никакого отношения».

Сбитый самолет и гибель людей — это само по себе ужасно; но наряду с этим Украина, сама того не желая, сыграла главную роль в процедуре американского импичмента, понеся в итоге потери в плане военной помощи, политических альянсов и репутации.

«Это катастрофа, — сказал Павел Климкин, который до августа прошлого года возглавлял украинский МИД. — Теперь Украина обрела репутацию страны, которая становится причиной всевозможных бед и трудностей. Это полная противоположность всему тому, за что мы боролись».

Отношение администрации Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому можно назвать едва ли не презрительным. Зеленского так и не пригласили пока в Белый дом, а недавний плановый визит госсекретаря Майка Помпео на Украину с целью демонстрации ей поддержки был отменен из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

То, как американцы делились с Украиной доказательствами того, что самолет был сбит ракетой, вполне соответствует сложившемуся шаблону. В четверг вашингтонские источники проинформировали журналистов о наличии у них доказательств ракетного пуска по украинскому самолету. Источники в Лондоне проинформировали о том же «Гардиан», а канадский руководитель Джастин Трюдо был настолько уверен, что выступил с публичным заявлением и обвинил Тегеран.

Но никто даже не подумал о том, чтобы поделиться доказательствами с украинцами, из-за чего Зеленский в пятницу утром написал жалостливое сообщение в Фейсбуке, призвав западные страны поделиться имеющейся у них информацией.

Через какое-то время он провел встречу с Кристиной Квин, которая временно заняла многострадальную должность главы американской дипмиссии на Украине. Она временно заменила Уильяма Тейлора, который недавно вернулся домой, дав показания на слушаниях по импичменту и поставив под сомнение решение об отказе Киеву в предоставлении военной помощи. А тот, в свою очередь, сменил Мари Йованович, которую Дональд Трамп неожиданно отозвал с Украины после того, как президентский адвокат Руди Джулиани высказал в ее адрес ряд обвинений.

В Украине Зеленского критикуют за то, что он соблюдает осторожность, в то время как другие руководители публично обвиняют Иран. Но трудно понять, что он мог сделать, не имея на руках никаких доказательств.

Но возможно, что его осторожные высказывания о том, кто несет ответственность за крушение самолета, пойдут Украине на пользу. Украинские следователи получили возможность побывать на месте крушения, где они, по всей видимости, нашли достаточно доказательств ракетного удара, чтобы припереть иранцев к стене и заставить их в субботу публично признать то, о чем им было известно со среды.

Без убедительных доказательств иранцы могли начать действовать по такому же отвратительному и чудовищному сценарию, которому следовал Кремль, сбив МН17, а потом отрицая свою причастность вопреки всем имеющимся свидетельствам.

Но даже если печальная вовлеченность Украины в ближневосточный кризис не будет длиться долго, остается более долговременный вопрос о том, как ей строить отношения с США. Ведь сейчас абсолютно непонятно, как Киев может выпутаться из этой неразберихи.

Попытки сохранить нейтралитет в вопросах внутренней политики США привели к скандальным угрозам Трампа приостановить оказание помощи Украине. Но если бы Киев в попытке выслужиться перед Трампом дал Джулиани и прочим людям из президентского окружения то, чего они хотели, это могло привести к новому витку недоверия в отношениях с будущей американской администрацией в случае поражения Трампа на выборах в следующем году.

«Вопрос о том, кто победит на выборах, будет иметь огромное значение для Украины в плане солидарности и сотрудничества», — сказал Климкин.

По его словам, Украине нужны «креативные идеи» для восстановления добрых отношений с Вашингтоном.

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Зеленский со своей командой втайне наверняка мечтает о скудном на сенсации годе и о смене состава Белого дома, после чего можно будет открыть новую главу в американо-украинских отношениях при президенте-демократе. Но если судить по событиям последних месяцев, Киев вряд ли получит то, чего хочет.

«Я даже не знаю, чего ждать дальше. Когда стране наконец-то начнет везти?» — спрашивает в Твиттере украинская журналистка Кристина Бердынских.

Источник

США, Иран, самолет, Владимир Зеленский
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