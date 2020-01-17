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ЕС может заставить Apple отказаться от своего фирменного кабеля Lightning

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ЕС может заставить Apple отказаться от своего фирменного кабеля Lightning

Европейская комиссия может заставить технических гигантов перейти на единый универсальный метод зарядки — Type-C, это делается для уменьшения количества мусора, которое возникает из-за смены кабелей.

Об этом сообщает BBC Украина.

Кабель Lightning используется для зарядки и синхронизации многих устройств Apple, в частности iPhone.

Пока неизвестно, когда европейские регуляторы будут голосовать по этому вопросу, но Apple говорит, что предложенный регламент сдерживает инновации и повлечет дискомфорт для потребителей.

Если регулятор одобрит изменения, устройства Apple, которые будут готовить к продаже в Европе, необходимо будет оборудовать выходом для универсальной зарядки.

Вероятно, что тогда Apple будет использовать USB-C, учитывая, что iPad Pro модели 2019 уже оборудован выходом для такого кабеля.

Если Apple решит выбрать вариант с новым кабелем, это будет третий кабель для этой компании за 13 лет.

При этом большинство уже изготовленных телефонов с ОС Android уже имеют порты для кабеля USB-C.

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Еврокомиссия уже 10 лет борется за единую универсальную зарядку, по состоянию на 2009 год на рынке было более 30 различных видов зарядок, но сейчас это количество сократилось до трех.

В ЕС хотят уменьшить количество мусора, которое возникает из-за изменений кабелей. Его объем в год оценивается в более 51 000 тонн.

Apple, ЕС, Lightning
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