ЕС может заставить Apple отказаться от своего фирменного кабеля Lightning

Европейская комиссия может заставить технических гигантов перейти на единый универсальный метод зарядки — Type-C, это делается для уменьшения количества мусора, которое возникает из-за смены кабелей.
Об этом сообщает BBC Украина.
Кабель Lightning используется для зарядки и синхронизации многих устройств Apple, в частности iPhone.
Пока неизвестно, когда европейские регуляторы будут голосовать по этому вопросу, но Apple говорит, что предложенный регламент сдерживает инновации и повлечет дискомфорт для потребителей.
Если регулятор одобрит изменения, устройства Apple, которые будут готовить к продаже в Европе, необходимо будет оборудовать выходом для универсальной зарядки.
Вероятно, что тогда Apple будет использовать USB-C, учитывая, что iPad Pro модели 2019 уже оборудован выходом для такого кабеля.
Если Apple решит выбрать вариант с новым кабелем, это будет третий кабель для этой компании за 13 лет.
При этом большинство уже изготовленных телефонов с ОС Android уже имеют порты для кабеля USB-C.
Еврокомиссия уже 10 лет борется за единую универсальную зарядку, по состоянию на 2009 год на рынке было более 30 различных видов зарядок, но сейчас это количество сократилось до трех.
В ЕС хотят уменьшить количество мусора, которое возникает из-за изменений кабелей. Его объем в год оценивается в более 51 000 тонн.
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