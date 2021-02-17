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На Apple пожаловались в антимонопольные органы Евросоюза

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На Apple пожаловались в антимонопольные органы Евросоюза

Компания — разработчик видеоигр Epic Games обратилась с жалобой на корпорацию Apple в антимонопольные органы Европейского Союза после того, как ей не удалось добиться успеха в американском суде и обязать последнюю не удалять приложения Epic Games из магазина App Store. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Конфликт между двумя компаниями продолжается с августа прошлого года, когда Apple решила удалить из App Store игру Fortnite, которая является самым известным продуктом Epic Games. Представители Apple объяснили это тем, что обновленная версия видеоигры нарушает их правила, поскольку теперь в ней появилась возможность приобретать внутриигровую валюту и совершать там другие покупки напрямую, обходя таким образом встроенные платежные механизмы App Store, что позволило Epic Games не платить комиссию в размере 30%. Компания-разработчик обратилась с иском в один из американских судов, который постановил, что Applе может удалять игры и приложения Epic Games из своего магазина.

«По мнению Apple, они могут брать комиссию в размере 50%, 90% или хоть 100%. Наша компания не просит у судов и других регуляторов изменить размер взимаемой комиссии, мы просто хотим вернуть конкуренцию на iOS», — заявил основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Представители Apple в свою очередь полагают, что их правила действуют одинаково в отношении всех разработчиков игр и приложений и что Epic Games их нарушила. «Заложниками их безрассудного поведения стали обычные пользователи, и мы хотим донести это до Европейской комиссии», — говорится в заявлении компании. Представители Еврокомиссии не стали комментировать жалобу от Epic Games, но сказали, что в курсе проблем, связанных с правилами App Store.

В сентябре прошлого года компании — разработчики мобильных приложений во главе с Epic Games основали организацию под названием Coalition for App Fairness («Коалиция за равноправие приложений») для борьбы за свои права в спорах с владельцами цифровых магазинов, таких как App Store и Google Play. Ее членами к настоящему моменту являются более 40 компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений. Помимо Epic Games, в организацию входят шведский музыкальный сервис потокового вещания Spotify, компания — разработчик приложения для знакомств Tinder Match Group и другие фирмы из США и стран Европы.

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Авторы заявления, размещенного на сайте организации, настаивают на том, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе. Кроме того, по их мнению, разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний — создателей таких платформ.

Apple, ЕС
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