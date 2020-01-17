Зеленскому в Давосе составят компанию больше 100 миллиардеров

По меньшей мере 119 миллиардеров должны посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщает Bloomberg. Совокупное состояние этих гостей оценивается примерно в $500 млрд. Среди них 33 миллиардера из США, 19 из Индии и 7 из России.

Манифест форума в нынешнем году посвящен понятию stakeholder capitalism («капитализм заинтересованных сторон»), он затрагивает такие вопросы, как справедливое налогообложение, политику нулевой терпимостью.

Программа форума затрагивает сотрудничество государств и бизнеса по экологии, экономике, обществе, промышленности, технологиям и геополитике.

Помимо представителей бизнеса, на форум должны приехать около 3 тыс. чиновников и политиков из 117 стран, включая 53 глав государств и правительств. Это, в частности, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.