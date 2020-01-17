МАУ остается самой востребованной в Украине авиакомпанией

В 2019 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания Украэрорух предоставил авиакомпании МАУ, самым популярным аэропортом традиционно стал «Борисполь».
Об этом сообщает пресс-служба Украэрорух.
Чаще всего рейсы осуществляла авиакомпания МАУ. На втором месте — турецкая авиакомпания Turkish Airlines, на третьем венгерский лоукостер Wizz Air.
Также отмечается, что в 2019 авиакомпания МАУ выполнила 58 772 рейсов, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Turkish Airlines совершили 33 716 рейсов, а Wizz Air — 20 944.
Уже четвертый год подряд наблюдается положительная динамика обслуживания количества взлетов и посадок в украинских аэропортах, — этот показатель составляет 216 592 полетов, что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2018 года.
Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, Украэрорух обеспечил в таких аэропортах Украины: Киев (Борисполь) — 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), Киев (Жуляны) — 29 806 (-11,8%) Львов — 19334 (+24,2%), Одесса — 17265 (+8%), Харьков — 11291.
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