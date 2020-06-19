МАУ установила в аэропорту «Борисполь» лабораторию для проведения тестов на коронавирус

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» установила в международном аэропорту «Борисполь» первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела.
Президент авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook в пятницу уточнил, что пока лаборатория будет использоваться для тестирования экипажей МАУ, однако она также сможет обеспечить и нужды отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки будет требовать страна прилета.
«Например, Тунис, с которым скоро будет восстановлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР», — добавил он.
Дыхне рассказал, что ПЦР-тест в настоящее время имеет самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа есть мазок с глубокой части горла, а время выполнения анализа — три часа. При этом возможная одновременная загрузка лаборатории — 96 образцов.
Кроме того, по его словам, лаборатория также предусматривает опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирование на антитела к SARS-CoV-2, что позволяет определить перенесенную инфекцию и наличие иммунитета (материал теста — кровь с вены, скорость — 86 тестов в час).
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